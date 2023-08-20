Украина научилась хорошо защищать свои военные аэродромы, - командующий Воздушными силами Олещук

Украинские военные аэродромы хорошо защищены, поэтому россиянам тяжело подстрелить самолеты.

Об этом в эфире телемарафона заявил генерал-лейтенант, командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он заявил, что сейчас защищены сооружения, в которых хранятся самолеты, кроме этого, ПС работают по принципу рассредоточения, поэтому самолеты не хранятся на одном аэродроме после выполнения задания.

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В качестве примера Олещук привел недавние удары РФ по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

"В настоящее время аэродром боеготов, самолеты, которые были на аэродроме, сохранены и продолжают выполнение задач", - заявил командующий ВС.