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Украина научилась хорошо защищать свои военные аэродромы, - командующий Воздушными силами Олещук

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Украина научилась хорошо защищать свои военные аэродромы, - командующий Воздушными силами Олещук
Украинские военные аэродромы хорошо защищены, поэтому россиянам тяжело подстрелить самолеты.

Об этом в эфире телемарафона заявил генерал-лейтенант, командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он заявил, что сейчас защищены сооружения, в которых хранятся самолеты, кроме этого, ПС работают по принципу рассредоточения, поэтому самолеты не хранятся на одном аэродроме после выполнения задания.

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В качестве примера Олещук привел недавние удары РФ по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

"В настоящее время аэродром боеготов, самолеты, которые были на аэродроме, сохранены и продолжают выполнение задач", - заявил командующий ВС.

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Топ комментарии

  • Андрей Лавриненко d1f009ef
    Сунь-Цзы бы посоветовал наоборот, говорить, что все пропало или вообще фонтан заткнуть. Телемарафоны видимо нужны не как для пиара Янелоха Оманского и его синагоги Квартала, а что бы информировать Кремля, что у нас, как у нас, планы, настроения, состояние войск и т.д.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Транда знахідка для ворога!
  • Jim Hawkins c863047b
    Нафіга тріпатись? Аби щось ляпнути тільки.
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