Украина научилась хорошо защищать свои военные аэродромы, - командующий Воздушными силами Олещук
4 37720
Украинские военные аэродромы хорошо защищены, поэтому россиянам тяжело подстрелить самолеты.
Об этом в эфире телемарафона заявил генерал-лейтенант, командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он заявил, что сейчас защищены сооружения, в которых хранятся самолеты, кроме этого, ПС работают по принципу рассредоточения, поэтому самолеты не хранятся на одном аэродроме после выполнения задания.
В качестве примера Олещук привел недавние удары РФ по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.
"В настоящее время аэродром боеготов, самолеты, которые были на аэродроме, сохранены и продолжают выполнение задач", - заявил командующий ВС.