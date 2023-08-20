Общие боевые потери РФ с начала войны - около 257 470 человек (+460 за сутки), 4346 танков, 5245 артсистем, 8435 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
9 95117
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 257470 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 257 470 (+460) человек ликвидировано,
танков - 4346 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 8435 (+11) ед,
артиллерийских систем - 5245 (+33) ед,
РСЗО - 717 (+3) ед,
средства ПВО - 489 (+3) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 4304 (+22),
крылатые ракеты - 1406 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7680 (+15) ед,
специальная техника - 790 (+5).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.