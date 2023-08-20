На оккупированных территориях движение сопротивления помогает ВСУ выявлять конкретные цели врага, - ОК "Південь"

Все ложные позиции, которые оккупанты создают на временно оккупированных территориях, не помогут им скрыть свои военные силы, ведь благодаря мощной помощи сопротивления украинские Силы обороны четко знают, по каким позициям работают.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1 ранга Наталья Гуменюк", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

"Ложные цели - это бесполезный расход снарядов, а мы их бережем, как и своих людей, и технику и вооружения, которые нам нужны для того, чтобы выбить врага вообще с нашей территории. Поэтому на скопление гражданской техники мы не реагируем, мы знаем точно, где может быть сосредоточение мирного населения, и наша работа по боевым позициям врага - исключительно конкретная: только там, где проверено. Именно поэтому в последние дни в наших сводках фигурируют конкретные цифры по уничтожению от 20 до 80 рашистов", - рассказала Гуменюк.

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