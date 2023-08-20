За сутки ВСУ на юге уничтожили три вражеские лодки, - ОК "Південь"

Российские диверсионно-разведывательные группы используют переоборудованные гражданские лодки для своих военных логистических целей.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.UA.

"Мы каждый раз их отслеживаем и уничтожаем, находя и пункты их базирования. За минувшие сутки уничтожили еще три лодки. А по уверенности россиян, то думаю, что до них уже дошло, что пора сматываться", - рассказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, лодками пользуются российские диверсионно-разведывательные группы.

Как ранее сообщает Цензор.НЕТ, 18 августа Силы обороны Юга уничтожили 10 лодок, которые использовали российские диверсионно-разведывательные группы, а также 40 оккупантов, крупнокалиберную пушку и 5 единиц автобронетанковой техники.

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