Россия усиливает ПВО в западной части страны из-за атак БПЛА и ракетных ударов, - британская разведка
Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
По данным разведки, в России растет давление на руководителей воздушно-космических сил, особенно на начальника штаба генерал-полковника Виктора Афзалова. Это связано с ухудшением ситуации с ПВО на западе России, где часто атакуют беспилотники.
"Удары глубоко внутри России стратегически важны, поскольку президент Путин почти наверняка ворвался в Украину, предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян", - говорится в заявлении.
Беспилотники регулярно долетают до Москвы, на что обращают внимание в Британии. Также участились сообщения об ударах ракетами С-200, которые в НАТО обозначают как SA-5 Gammon.
"Это оружие советских времен весом 7,5 тонн и длиной 11 метров изъято из вооружения Украины для ПВО. Однако теперь оно, очевидно, используется как наземная баллистическая ракета", - предполагают в британской разведке.