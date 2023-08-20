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Россия усиливает ПВО в западной части страны из-за атак БПЛА и ракетных ударов, - британская разведка

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Россия усиливает ПВО в западной части страны из-за атак БПЛА и ракетных ударов, - британская разведка
За последние месяцы спектр угроз, проникающих внутрь России, увеличился. Украина, вероятно, использует советские С-200 в качестве наземных баллистических ракет.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, в России растет давление на руководителей воздушно-космических сил, особенно на начальника штаба генерал-полковника Виктора Афзалова. Это связано с ухудшением ситуации с ПВО на западе России, где часто атакуют беспилотники.

"Удары глубоко внутри России стратегически важны, поскольку президент Путин почти наверняка ворвался в Украину, предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян", - говорится в заявлении.

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Беспилотники регулярно долетают до Москвы, на что обращают внимание в Британии. Также участились сообщения об ударах ракетами С-200, которые в НАТО обозначают как SA-5 Gammon.

"Это оружие советских времен весом 7,5 тонн и длиной 11 метров изъято из вооружения Украины для ПВО. Однако теперь оно, очевидно, используется как наземная баллистическая ракета", - предполагают в британской разведке.

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Топ комментарии

  • Aleksey NotBad
    По этим данным можно понять реальную осведомленность западных СМИ о состоянии наших дел. С200 мы уже больше года используем, они только об этом узнали, кек. Зато берутся потери считать. Какова цена таким подсчётам с такой осведомленностью?
  • Люба Бусько
    Британська розвідка тому і британська що озвучує те що вже давно всім відомо.
  • Евгений Агро
    Та як 7 тон просто падає на міст, чи ще кудись, навіть без бч, зі швидкістю до 1 км/с, але мабуть, метрів 500 за секунду, то мосту під цього не дуже приємно) це енергія десь під ГДж) а якщо там ще бч замінили і поставили щось потужніше, то взагалі нормальна така ракета)
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