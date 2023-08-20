Россия усиливает ПВО в западной части страны из-за атак БПЛА и ракетных ударов, - британская разведка

За последние месяцы спектр угроз, проникающих внутрь России, увеличился. Украина, вероятно, использует советские С-200 в качестве наземных баллистических ракет.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, в России растет давление на руководителей воздушно-космических сил, особенно на начальника штаба генерал-полковника Виктора Афзалова. Это связано с ухудшением ситуации с ПВО на западе России, где часто атакуют беспилотники.

"Удары глубоко внутри России стратегически важны, поскольку президент Путин почти наверняка ворвался в Украину, предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян", - говорится в заявлении.

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Беспилотники регулярно долетают до Москвы, на что обращают внимание в Британии. Также участились сообщения об ударах ракетами С-200, которые в НАТО обозначают как SA-5 Gammon.

"Это оружие советских времен весом 7,5 тонн и длиной 11 метров изъято из вооружения Украины для ПВО. Однако теперь оно, очевидно, используется как наземная баллистическая ракета", - предполагают в британской разведке.