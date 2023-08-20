Власти Ростовской области заявили о сбивании "украинских беспилотников" над регионом

В Ростовской области заявили о сбивании якобы трех украинских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Сегодня ранним утром у нас в области была сделана попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один - за километр к северу от Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет", - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Утром российские власти заявили об атаке беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске.

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