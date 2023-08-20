США призвали Китай прекратить давление на Тайвань и начать содержательный диалог

Соединенные Штаты призывают Китай прекратить давление на Тайвань и приступить к содержательному диалогу.

Об этом говорится в комментарии спикера Госдепартамента США Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы призываем Пекин прекратить свое военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и начать содержательный диалог с Тайванем", - отмечается в заявлении.

В дипломатическом ведомстве добавили, что Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за учениями китайской армии вокруг острова.

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