Россияне хотят увеличить население оккупированного Мариуполя до 300 тысяч, - Центр национального сопротивления

Оккупационная администрация Мариуполя разработала "план развития" города, предполагающий увеличение его населения примерно до 300 тысяч мигрантами из РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления со ссылкой на источники в украинском подполье, сообщает Цензор.НЕТ.

"Запланированные демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Для того чтобы их стимулировать, Кремль начал реализацию программы льготных ипотек для граждан РФ. Кроме этого, оккупанты завозят на ВОТ работников и госслужащих из депрессивных регионов РФ", - говорится в сообщении.

Жителей Мариуполя при этом насильно депортируют на территорию России.

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