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Россияне хотят увеличить население оккупированного Мариуполя до 300 тысяч, - Центр национального сопротивления

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Россияне хотят увеличить население оккупированного Мариуполя до 300 тысяч, - Центр национального сопротивления
Оккупационная администрация Мариуполя разработала "план развития" города, предполагающий увеличение его населения примерно до 300 тысяч мигрантами из РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления со ссылкой на источники в украинском подполье, сообщает Цензор.НЕТ.

"Запланированные демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Для того чтобы их стимулировать, Кремль начал реализацию программы льготных ипотек для граждан РФ. Кроме этого, оккупанты завозят на ВОТ работников и госслужащих из депрессивных регионов РФ", - говорится в сообщении.

Жителей Мариуполя при этом насильно депортируют на территорию России.

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Топ комментарии

  • Микола Сидоров c3e34fac
    Точно так Віссаріонич перетворював Україну на один з ними нарот.
  • arye z.
    Офф-топ, знайшов випадково, поки шукав про Маріуполь.
    Мєлочь, а пріятно:

    20.08.2023 11:49
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    «Луна-25», по предварительным данным, потерпела крушение.
    Связь с автоматической станцией "Луна-25" прервалась. Космический аппарат перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с естественным спутником Земли.

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  • U A 03b737e8
    всіх "збільшені" після деокупації поїдуть за "курсом корабля"
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