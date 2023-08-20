Последствия вражеских обстрелов Донетчины. ФОТОрепортаж
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Армия РФ атаковала города Авдеевка, Константиновка, Краматорск, Славянск, Торецк, Часов Яр, поселки Большая Новоселка, Курдюмовка и Щербиновка, села Новоукраинка, Разлив, Юрковка.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Двумя ракетами С-300 враг попал по Краматорску, разрушил промышленные цеха.
По Константиновке россияне ударили ракетой Р-77 и "Смерчами". Повреждены 4 частных дома, гаражи, автомобиль.
Из артиллерии оккупанты накрыли Торецк – ранили человека, повредили 8 частных домов. Еще два дома повреждены в Щербиновке.
В результате танковых обстрелов в Авдеевке потерпел разрушение многоквартирный дом.
По Славянску Россия нанесла удар дроном – пострадала зерноперерабатывающая установка. В Новоукраинке под обстрел попала автозаправочная станция.