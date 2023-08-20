Зеленский прибыл в Нидерланды: будут переговоры с Рютте о передаче Украине F-16 и формуле мира

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос - F-16 для Украины, для защиты наших людей от российского террора. Становимся сильнее. Также в повестке дня Глобальный саммит мира, Формула Мира, привлечение государства- террориста к ответственности", - информирует Зеленский.

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