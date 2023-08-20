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Зеленский прибыл в Нидерланды: будут переговоры с Рютте о передаче Украине F-16 и формуле мира

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Зеленский прибыл в Нидерланды: будут переговоры с Рютте о передаче Украине F-16 и формуле мира
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос - F-16 для Украины, для защиты наших людей от российского террора. Становимся сильнее. Также в повестке дня Глобальный саммит мира, Формула Мира, привлечение государства- террориста к ответственности", - информирует Зеленский.

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Топ комментарии

  • Роланд d5445c0f
    Військова форма личить ЧОТИРИКРАТНОМУ УХИЛЯНТУ Боневтіку, як свині вінок, Може хто б купив цьому ШЛЕМАЗЛУ який небудь костюмчик з секондгенду.
  • Ig Shu
    Приємно ж подивитись на нашого Чезевару, от я розумію, пінгвін поставив собі за мету підкачатись до розмірів не лоха та втілив у життя, бо балдибілдер від Яхве... А на українців, він ложив пісюфортепіанним смичком та передав управління держави дЄрьмОПі, нехай добивають без нього, бо Оманські ж домовленості виконав і куди не плюнь- одні запроданці (Верещадли, Яйцеликий, ЖмиГаль та інші Хламідії...)
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Олень..не митий і не голений..
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