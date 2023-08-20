Российская межпланетная станция "Луна-25" разбилась о Луну и прекратила существование, - "Роскосмос"

Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" прекратила свое существование после столкновения с Луной.

Об этом заявили в "Роскосмосе", передает Цензор.НЕТ.

"19 августа в соответствии с программой полета "Луна-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 связь с "Луна-25" прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали. По результатам предварительного анализа в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что выяснять причины потери "Луна-25" будет специально сформирована межведомственная комиссия.

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