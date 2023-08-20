Россияне роют окопы уже вплотную к Мариуполю, - Андрющенко

На оккупированных территориях россияне продолжают строить линии обороны между Донецкой и Запорожской областями и вдоль Азовского моря.

Об этом сообщил в эфире Общественного радио советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Еще в марте россияне начали строить укрепления между Донецкой и Запорожской областями, возле поселка Розовка. Также оккупанты выстроили линию обороны вдоль Азовского моря.

Андрющенко отметил, что линия обороны Никольского – это не первая линия, это очередная линия обороны, которая строится, если россияне будут отступать, в частности, из Розовки. Однако кое-где россияне роют окопы как попало.

"Однако, когда укрепления уже расположены вплотную к Мариуполю, это не похоже на то, что оккупанты недооценивают ситуацию", - добавил Андрющенко.

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