Новости • Агрессия России против Украины

Россияне роют окопы уже вплотную к Мариуполю, - Андрющенко

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Россияне роют окопы уже вплотную к Мариуполю, - Андрющенко
На оккупированных территориях россияне продолжают строить линии обороны между Донецкой и Запорожской областями и вдоль Азовского моря.

Об этом сообщил в эфире Общественного радио советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Еще в марте россияне начали строить укрепления между Донецкой и Запорожской областями, возле поселка Розовка. Также оккупанты выстроили линию обороны вдоль Азовского моря.

Андрющенко отметил, что линия обороны Никольского – это не первая линия, это очередная линия обороны, которая строится, если россияне будут отступать, в частности, из Розовки. Однако кое-где россияне роют окопы как попало.

"Однако, когда укрепления уже расположены вплотную к Мариуполю, это не похоже на то, что оккупанты недооценивают ситуацию", - добавил Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты создали на территории Мариупольского района еще один полигон. В Мариуполе и вокруг количество личного состава составляет до 40 тысяч человек, - Андрющенко

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Бо срасіяни розумніші. Вони роблять те що не робили ми
    Єрмачок розмінуваннями займався , ******
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Основне слово ''риють''. А зелені перед війною що робили? Шатли запускали, та шашлики смажили..
  • Picasso
    кцапи рили риють і будуть рити окопи. а зе влада все розміновувала за час її правління. Але страшніше шо 73% і не збираються визнавати - що саме вони! притягли війну в Україну в 2022му році в виборчих кабінках в 2019 році. Подивитись, наприклад голосування вкраїнчиків в рашиському додатку дія на родіну мать начіпити тризуб. так там 82% за. 73% в днк - ковбаса по 2.20. Це найбільші вороги держави Україна.
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