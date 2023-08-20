Губернатор Белгородщины Гладков заявил о новой атаке на регион: "Сбито 12 воздушных целей"

Власти Белгородщины заявили о новой атаке на регион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли", – говорится в сообщении.

Телеграм-каналы сообщали о звуках взрывов в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области заявили о сбивании "украинских беспилотников" над регионом. Утром 20 августа российские власти заявили об атаке беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске.

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