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Удар по Чернигову: Основная сила взрыва была направлена на людей, находившихся вокруг Драмтеатра, - Офис генпрокурора

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Удар по Чернигову: Основная сила взрыва была направлена на людей, находившихся вокруг Драмтеатра, - Офис генпрокурора
По информации следствия, основная сила взрыва при ударе по Чернигову была направлена именно на людей, находившихся вокруг Драмтеатра.

Об этом заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире национального телемарафона, комментируя ход расследования ракетного удара по центру Чернигова, который Россия совершила 19 августа, передает Цензор.НЕТ.

"Расследование осуществляется по двум магистральным направлениям. Первое - это установление тех лиц, которые принимали решение о нанесении удара, и непосредственно наносили этот удар. И, безусловно, мы изучаем все обстоятельства, связанные с организацией выставки", - отметил Белоусов.

По его словам, сейчас идет установление лиц из числа командного состава ВС РФ, отдавших приказ об осуществлении этого удара и конкретной воинской части, непосредственно запускавшей ракету. Также отрабатывается версия о наведении удара вражескими агентами на территории Украины.

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Прокурор сообщил, что, по информации следствия, основная сила взрыва была направлена именно на людей, находившихся вокруг Драмтеатра.

"Россия использовала ракету Искандер-М. И есть несколько настроек этой ракеты. Ракета была настроена таким образом, что она взорвалась в воздухе. Такой вид настроек производится для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности. Драмтеатр, безусловно, также получил повреждения, но есть предположение, что основная сила взрыва была направлена на окружающих людей", – добавил руководитель Департамента.

Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 148 человек. 7 человек погибли.

Топ комментарии

  • Вал Кочин 16671b7d
    Так, пішли відмазки...
  • Энди Мир
    З "дому" в Монако і не таке побачиш щоб виправдати шашличну військову адміністрацію. А по фактам ми бачимо на рекламі цього заходу серед організаторів " обласна військова адміністрація",без дозволу якої зараз взагалі нічого не можна організувати.
  • Яр Холодний
    Де цей ДЛБЙБ учився? Це ж треба - таку ДУРЬ МОРОЗИТЬ на ТАКІЙ посаді! Викладачі його, які викладали йому криміналістику, мабуть, з сорому горять! А вояки - матюкаються! Видно ж на відео, що ракета пройшла настильною траєкторією над будівлею , зачепила правий передній край покрівлі та вибухнула від удару! Ніхто нікуди той удар не направляв - він прийшовся на площу випадково Ціллю ж сама будівля була!
    Коли ще тільки розмови про ДБР пішли (в останні роки ХХ століття) - подумував туди піти Але поки його створювали, я вже на пенсію пішов А тепер думаю: і під керівництвом такого ідіота працювать?!!!
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