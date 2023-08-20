Удар по Чернигову: Основная сила взрыва была направлена на людей, находившихся вокруг Драмтеатра, - Офис генпрокурора

По информации следствия, основная сила взрыва при ударе по Чернигову была направлена именно на людей, находившихся вокруг Драмтеатра.

Об этом заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире национального телемарафона, комментируя ход расследования ракетного удара по центру Чернигова, который Россия совершила 19 августа, передает Цензор.НЕТ.

"Расследование осуществляется по двум магистральным направлениям. Первое - это установление тех лиц, которые принимали решение о нанесении удара, и непосредственно наносили этот удар. И, безусловно, мы изучаем все обстоятельства, связанные с организацией выставки", - отметил Белоусов.

По его словам, сейчас идет установление лиц из числа командного состава ВС РФ, отдавших приказ об осуществлении этого удара и конкретной воинской части, непосредственно запускавшей ракету. Также отрабатывается версия о наведении удара вражескими агентами на территории Украины.

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Прокурор сообщил, что, по информации следствия, основная сила взрыва была направлена именно на людей, находившихся вокруг Драмтеатра.

"Россия использовала ракету Искандер-М. И есть несколько настроек этой ракеты. Ракета была настроена таким образом, что она взорвалась в воздухе. Такой вид настроек производится для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности. Драмтеатр, безусловно, также получил повреждения, но есть предположение, что основная сила взрыва была направлена на окружающих людей", – добавил руководитель Департамента.

Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 148 человек. 7 человек погибли.