Обсуждается передача 42 самолетов F-16 Украине после тренировки наших пилотов, - Зеленский после встречи с Рютте (исправлено) ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит современные истребители F16.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"F16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марк! Спасибо всем, кто помогает!", - отметил глава государства.

Впоследствии Зеленский отметил: "Сегодня делаем еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел. Мы с Марком Рютте обсудили количество F-16, которые будут предоставлены Украине - после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало. Спасибо, Нидерланды!".

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Нидерланды.

Читайте также: Истребитель F-16 уже садился на украинские аэродромы. Мы сейчас улучшаем инфраструктуру и сможем их принять, - командующий Воздушными силами Олещук