Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, - Рютте

Нидерланды и Дания взяли на себя обязательство передать Украине истребители F-16 после выполнения условий такой передачи.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Рютте, в мае Нидерланды заявили, что будут обучать украинских пилотов для развертывания на F-16. В то же время невозможно проводить обучение в случае отсутствия истребителей.

"То есть для обучения нужна доставка самолетов. Сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, когда будут выполнены условия для такой передачи", - заявил Рютте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 42 самолета F-16 будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский прибыл в Нидерланды.