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Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, - Рютте

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Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, - Рютте
Нидерланды и Дания взяли на себя обязательство передать Украине истребители F-16 после выполнения условий такой передачи.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Рютте, в мае Нидерланды заявили, что будут обучать украинских пилотов для развертывания на F-16. В то же время невозможно проводить обучение в случае отсутствия истребителей.

"То есть для обучения нужна доставка самолетов. Сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, когда будут выполнены условия для такой передачи", - заявил Рютте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 42 самолета F-16 будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский прибыл в Нидерланды.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    На літаках будуть літати і вбивати каZапів кроти чи українські льотчики?
  • kelt kant
    Щира дяка Залужному та Байдену за літаки Ф16! Якби не героїзм та самопожертву наших хлопців та дівчат в окопах і якби не наполегливість головнокомандувача Залужного, який був у постійному контакті з американськими колегами щодо передачі нам літаків та їншої зброї, то сьогодні б у Владімірссанича не було б можливості за державний кошт злітати в Нідерланді для фотосесії на фоні літака Ф16 ВПС Нідерландів.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Захід дає зброю ЗСУ, які довели свою здатність мочити каZапів.
    Якби Вовік так само писав свої відоси, а українці не воювали, нам би зброю не давали.
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