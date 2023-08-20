4 человека погибли в результате взрыва на складе экспертно-криминалистического центра МВД вблизи Киева

Вчера, 19 августа, в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области вспыхнул пожар на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении. В результате погибли 4 человека.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила представитель полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

По ее данным, в результате происшествия погибли четыре работника ГНИКЦ.

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Ранее сообщалось, что в промзоне в с. Петропавловская Борщаговка начался пожар после неустановленных взрывов.