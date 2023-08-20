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4 человека погибли в результате взрыва на складе экспертно-криминалистического центра МВД вблизи Киева

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4 человека погибли в результате взрыва на складе экспертно-криминалистического центра МВД вблизи Киева
Вчера, 19 августа, в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области вспыхнул пожар на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении. В результате погибли 4 человека.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила представитель полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

По ее данным, в результате происшествия погибли четыре работника ГНИКЦ.

Смотрите: В промзоне в с. Петропавловская Борщаговка вспыхнул пожар после неустановленных взрывов (обновлено). ФОТО

Ранее сообщалось, что в промзоне в с. Петропавловская Борщаговка начался пожар после неустановленных взрывов.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
  • Sashko Slastyon 55d3ea48
    Упокой Господи їх душі. А для ще живих нагадування - якщо ракету пиляти болгаркою й бити молотом вона зазвичай вибухає.
  • Andry Moon
    Ні. Розбирали збиту ракету і вона здетонували...
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