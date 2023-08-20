MH17, Бучу, Мариуполь нельзя просто простить. Виновные должны нести ответственность, - Зеленский

Украине неизвестно ни о каких договоренностях, которые бы заставляли ее обменять свои территории.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Не знаю, о каких договоренностях где-то говорят, о каком обмене чего-то нашего на наши территории. У нас есть один документ - у нас есть Формула мира. У нас есть одно желание – мир. Мы сформулировали, как мы его видим, готовы к открытой дискуссии с коллегами: чем больше, тем лучше для мира, чтобы мир был на одной стороне – на стороне справедливого мира с полным восстановлением территориальной целостности Украины", – отметил Зеленский.

Читайте: Западные партнеры не требовали вести переговоры с РФ, никакого давления на Украину нет, — Данилов

Он также подчеркнул, что не нужно забывать о справедливости.

"MH17, Буча, Мариуполь и все такое нельзя просто прощать из-за того, что прошло время и кто-то успокоился. В России, наверное, думают так: они там забудут и как-то мы договоримся. Вопрос справедливости, восстановление справедливости. Мы так просто не договоримся . Кто-то должен нести ответственность, и мы знаем фамилии этих людей", - заявил президент.

Также смотрите: 42 самолета F-16 будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов, - Зеленский после встречи с Рютте (обновлено) ФОТО