Дания подтвердила согласие передать Украине самолеты F-16, когда будут выполнены определенные условия

Дания согласилась передать Украине самолеты F-16, однако для этого необходимо соблюдение некоторых условий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом идет речь на сайте Министерства обороны Дании.

"Мы соглашаемся передать самолеты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Дании, условия включают, но не ограничиваются этим:

успешно отобранный, проверенный и обученный украинский персонал,

необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику.

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