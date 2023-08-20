Дания подтвердила согласие передать Украине самолеты F-16, когда будут выполнены определенные условия
6 35281
Дания согласилась передать Украине самолеты F-16, однако для этого необходимо соблюдение некоторых условий.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом идет речь на сайте Министерства обороны Дании.
"Мы соглашаемся передать самолеты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны Дании, условия включают, но не ограничиваются этим:
- успешно отобранный, проверенный и обученный украинский персонал,
- необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику.