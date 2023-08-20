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Дания подтвердила согласие передать Украине самолеты F-16, когда будут выполнены определенные условия

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Дания подтвердила согласие передать Украине самолеты F-16, когда будут выполнены определенные условия
Дания согласилась передать Украине самолеты F-16, однако для этого необходимо соблюдение некоторых условий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом идет речь на сайте Министерства обороны Дании.

"Мы соглашаемся передать самолеты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Дании, условия включают, но не ограничиваются этим:

  • успешно отобранный, проверенный и обученный украинский персонал,
  • необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику.

Читайте: Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, - Рютте

Топ комментарии

  • Serhiy Talatynnik
    Я дуже радий що Данія вирішила передати ф16 Україні до останнього переживав чи США дасть змогу. В нас тут в Данії місцеві підтримують Україну
  • Stepan Kruchkovskii f9f988b9
    Ну не псуйте свято......В самальотах Зе пофоткався вже!!!Майте совесть.....
  • Юрій Вінгорськи
    які **** умови???
    гляньте на фото вбитої в Чернігові дівчинки
    а потім, як хотів зе, в очі *****
    які накуй умови
    гаранти ви ібучі
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