В российских пабликах публикуют фото охваченного огнем бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме РФ. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 августа, в российских пабликах начали появляться фото, на которых, как утверждается, зафиксированы последствия вчерашней атаки дронов на военный аэродром в Сольцах в Новгородской области РФ. На фото горит бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На фото видно, что самолет охватил огнем, над ним взвился черный дым.

Утверждается, что самолет базировался на атакуемом вчера беспилотниками аэродроме "Сольцы" Новгородской области.

Сообщается, что в общей сложности были поражены два самолета. Один пострадал меньше, другой сгорел полностью.

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Напомним, вчера, 19 августа, Минобороны РФ заявило об атаке украинского БПЛА на военный аэродром в Новгородской области.







