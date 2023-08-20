Оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на Новоберислав Херсонской области, погиб мужчина

Сегодня примерно в 15:30 оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на Новоберислав Херсонской области, погиб 33-летний местный житель.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Жизнь еще одного жителя Херсонщины сегодня оборвала российская армия. Около 15:30 оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на мужчину, который шел по улице Новоберислава. От полученных ранений 33-летний местный житель погиб на месте", - говорится в сообщении.

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