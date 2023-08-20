Зеленский прибыл в Данию: Готовим больше хороших новостей для наших воинов

После визита в Нидерланды президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в твиттере.

"Прибыл в Данию. Мы продолжаем работать над укреплением Украины и защитой наших людей. Встретлюсь с премьер-министром Мэтте Фредериксен, членами королевской семьи, членами Фолькетинга и лидерами датского бизнеса".

Мы расширяем сотрудничество, готовим больше хороших новостей для наших воинов и продвигаем вопрос F-16", – написал Зеленский.

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