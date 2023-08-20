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Зеленский прибыл в Данию: Готовим больше хороших новостей для наших воинов

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Зеленский прибыл в Данию: Готовим больше хороших новостей для наших воинов
После визита в Нидерланды президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в твиттере.

"Прибыл в Данию. Мы продолжаем работать над укреплением Украины и защитой наших людей. Встретлюсь с премьер-министром Мэтте Фредериксен, членами королевской семьи, членами Фолькетинга и лидерами датского бизнеса".

Мы расширяем сотрудничество, готовим больше хороших новостей для наших воинов и продвигаем вопрос F-16", – написал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
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  • Snart
    Сказав чувак, який разом із шоблою не здатен забезпечити військових якісними аптечками
  • Пачкуале
    Лучше бы ты, гнида, хорошие новости для ВСУ готовил с мая 2019 года. Или ты думаешь что НАРОД забудет ЧТО ТЫ ДЕЛАЛ до 24 февраля 2022 года и всё тебе простит?
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