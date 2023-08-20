За последние сутки россияне на Таврическом направлении потеряли 232 солдата, 27 единиц техники и 6 складов, - Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал результаты боевой работы за прошедшие сутки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Тарнавский отметил: "На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Всего, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 626 обстрелов, нанес 15 авиаударов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1 248 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие - 79, раненые - 153).

Уничтожены 27 единиц военной техники противника. В частности, 6 танков, 6 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БпЛА, 2 единицы автомобильной и 1 единица специальной техники.

Также было уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 командно-наблюдательный пункт.

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