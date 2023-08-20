Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16, - премьер-министр Фредериксен

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила, что страна передаст для ВСУ 19 самолетов F-16.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила на пресс-конференции.

"Мы сегодня объявляем, что предоставим 19 F-16 истребителей Украине. Вместе с Нидерландами мы первая страна, которая может сделать серьезное, незыблемое обязательство предоставить истребители. И надеюсь, что другие страны последуют этому примеру", - сказала она в воскресенье в Копенгаген после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, "мы надеемся и верим, что датские истребители помогут защитить ваше небо, защитить украинский народ и помочь Украине вернуть себе принадлежащие вам земли".

"Господин Зеленский, пожалуйста, примите этот подарок как признак того, что датчане поддерживают вас в вашей борьбе за свободу. Мы на вашей стороне как сейчас, так и в будущем".

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