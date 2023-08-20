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Наши пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании, - Зеленский о F-16

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Президент Украины Владимир Зеленский провел "конкретные, содержательные и сильные" переговоры с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Очень конкретные, содержательные, сильные переговоры с Мэтте Фредериксен. Наши пилоты и инженеры уже приступили к обучению в Дании. 19 самолетов F-16 будут предоставлены нашему государству Данией.

Работаем над быстротой подготовки. Отдельно обсудили сегодня возможность расширения тренировочных миссий. Алгоритм ясен. Наша коалиция F-16 доказывает свою эффективность. Спасибо тебе, Дания!"

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Наши пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании, - Зеленский о F-16 01

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Топ комментарии

  • Vitaliy Mauler 38e56924
    Война с Ордой. Сергей Ауслендер

    С одной стороны читаешь - Зеленский поехал в Нидерланды договариваться про F-16. Это хорошо. Значит, вопрос решен, визит такого уровня обычно происходит для окончательной и формальной фиксации договоренности.

    С другой стороны читаешь - таможенники потребовали взятку с британского волонтера, который пригнал для военных пикап. 300 долларов. Мужик послал их, развернулся и уехал. Плохо не столько то, что требовали (обычная история), а именно, что развернулся и уехал. Это может стать массовым явлением, а потом перерасти в тренд на Западе - «они (украинцы) требуют с нас взятки за помощь». Последствия, я полагаю, объяснять не надо.

    Найти тех, кто требовал взятку и повыгонять с работы - дело примерно суток. И дело возбудить, чтобы показательно.

    Еще в прошлом году мне друзья фото присылали - в витрине банка колы с надписью по-польски «Не для продажи» и что-то в том духе «от благодарных поляков героическим украинцам» и все такое. 35 гривен. Опять же цепочка разматывается в несколько ходов - хозяина точки за жопу - где взял?, потом оптовика, потом крупного оптовика. Но конец этой цепочки может упереться в дверь какого-нибудь кабинета в центре Киева, кому ж охота связываться.

    А люди на передовой, кстати, которым тот пикап предназначался, такие сообщения тоже читают. А они потом придут с фронта.
  • Vitaliy Mauler 38e56924
    А Ермак уже кому то докладывает...
  • alex petrivskiy
    Жаль она не нажала кнопку катапультирования впереди сидящего недоразумения. Вот смеху было-бы...
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