Наши пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании, - Зеленский о F-16
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Президент Украины Владимир Зеленский провел "конкретные, содержательные и сильные" переговоры с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
В сообщении отмечается: "Очень конкретные, содержательные, сильные переговоры с Мэтте Фредериксен. Наши пилоты и инженеры уже приступили к обучению в Дании. 19 самолетов F-16 будут предоставлены нашему государству Данией.
Работаем над быстротой подготовки. Отдельно обсудили сегодня возможность расширения тренировочных миссий. Алгоритм ясен. Наша коалиция F-16 доказывает свою эффективность. Спасибо тебе, Дания!"