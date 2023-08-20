Мы не начали контрнаступление раньше, потому что было нечем, - Зеленский

Украинские военные не начинали контрнаступление раньше, поскольку у Украины для этого не было большого объема необходимого вооружения и техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Дании в воскресенье.

"Наши военные не начинали контрнаступление (раньше середины 2023 года - ИФ-У), потому что было нечем. Потому что у нас был дефицит танков. Могут погибнуть тысячи человек. Вы пройдете один, два, три, пять километров, но вы потеряете тысячи людей. Вы не достигнете той цели, которая единственная, которая нам всем нужна. Это деоккупация, полная деоккупация всей нашей территории. Вот и все, мы ждали, пока у нас будут мощности", - заявил Зеленский.

За это время, как подчеркнул президент, российские военные сооружали укрепления, копали окопы.

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"Это понятно. Многие укрепления они сделали еще 8 лет назад, я вам скажу откровенно. Начиная с 14-го, 15-го, 16-го лет. Они все это делали, на Донбассе они это делали. После того как оккупировали части нашего Донбасса", - сказал он.

В то же время, по словам Зеленского, "контрнаступление Украины – это очень сложный процесс, но мы, не теряя нашей мотивации, идем вперед", - заявил глава государства.

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Он также отметил, что не может сегодня критиковать западных партнеров за то, что они не передавали больше комплекса необходимого Украине вооружения сроками раньше.

"Потому что сегодня, как каждый украинец, я получаю поддержку от наших партнеров. И поэтому я могу быть сегодня за такую поддержку только благодарным", - резюмировал Зеленский.

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