Россияне вели безуспешные наступательные действия в Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 20 августа 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечернем своде отмечается: "В течение суток враг нанес 22 авиационных удара и совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

Читайте: Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного, ВСУ сдерживают наступление российских войск у Марьинки, - Генштаб

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе юго-западнее Искрисковщины Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Богданово Черниговской области; Толстодубово, Волфине, Новоалександровка Сумской области и Ветеринарное, Избицкое, Гатище, Волчанск, Вильча Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника были по населенным пунктам Тополи, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

Также смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 257 470 человек (+460 за сутки), 4346 танков, 5245 артсистем, 8435 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Шейковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника были по 15 населенным пунктам, в частности, Невскому, Белогоровке Луганской области и Торскому, Верхнекаменному, Спорному, Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселого, Клещиевки, Курдюмовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы были по населенным пунктам Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ сдерживают врага на 4 направлениях, за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений, - Генштаб

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы были по населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Курахово, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы были по Водяному, Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве, Благодатному, Урожайному Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Красная Криница, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области.

Также смотрите: Украинские военные "накрыли" позиции оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодмитровка, Берислав, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Антоновка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника".

Читайте также: На оккупированных территориях движение сопротивления помогает ВСУ выявлять конкретные цели врага, - ОК "Південь"