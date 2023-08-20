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Число пострадавших от ракетных обстрелов Чернигова возросло до 156, - Офис президента

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Число пострадавших от ракетных обстрелов Чернигова возросло до 156, - Офис президента
Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову возросло до 156.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба в телеграм-канале.

"Чернигов. Циничный обстрел центра. Завершена спасательная операция. 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших", - написал он.

Кулеба проинформировал, что в результате взрыва повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств. "Работают комиссии, как можно скорее будут предоставлены компенсации", - заверил он.

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Днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 148 человек. 7 человек погибли.

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Топ комментарии

  • Огусто
    Якому недоумку второпало зробити такий хайп в місті за 100 км від війни, зібравши туди людей?
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Військова адміністрація від Зеленського, дала маху…
    А народомобраного мера, Зеленський прибрав…
    Ось така дурня і вартує життя Українців!!
    А московські ждуни, ще і СРАЧ у мережах накидають на вентилятор!!
    Єднаймося, Браття!! ***** намагається Українців ЛОБАМИ ЗВЕСТИ!!
    Памятаймо, історію України та табори ГУЛАГУ, з млн убитих Українців!
    Слава Україні
  • Юрій Вінгорськи
    а не люди ОПи організували це ******** під носом *****????
    адміністрації міст призначені ОПою
    нач розвідки. сбу, дбр, мусора, теж їхні
    на скільки я розумію, бпла, під арахамою
    так що ОПа не статистикою має займатися......
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