Число пострадавших от ракетных обстрелов Чернигова возросло до 156, - Офис президента

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову возросло до 156.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба в телеграм-канале.

"Чернигов. Циничный обстрел центра. Завершена спасательная операция. 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших", - написал он.

Кулеба проинформировал, что в результате взрыва повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств. "Работают комиссии, как можно скорее будут предоставлены компенсации", - заверил он.

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Днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара. По последним данным, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Чернигову достигло 148 человек. 7 человек погибли.