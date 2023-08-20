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Более 6,5 тыс. ракет и 3,5 тыс. ударных дронов применила РФ против Украины с начала полномасштабного вторжения, - Зеленский

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Более 6,5 тыс. ракет и 3,5 тыс. ударных дронов применила РФ против Украины с начала полномасштабного вторжения, - Зеленский
С начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более 6,5 тыс. ракет и более 3,5 тыс. ударных дронов, в том числе "Шахедов".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"С 24 февраля 2022 года агрессор использовал против Украины уже более 6,5 тыс. ракет и более 3,5 тыс. ударных дронов, в том числе иранских дронов "Шахедов". Абсолютное большинство из них по гражданским, а не военным объектам", – заявил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Андрей Пушкарчук
    А ти, найвеличніше гімно, закрило ракетну програму.
  • Игорь Матвеев 4ee89144
    А зараз він підраховує. А скільки наших ракет по рашці вдарили? Космічна держава Україна. Де ракети?
  • Герхард
    Підрахуй зелений...
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