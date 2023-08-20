В российских спецслужбах призывают Путина уволить Шойгу и объявить мобилизацию, - Bloomberg

Группа представителей ФСБ выступает за то, чтобы российский диктатор Владимир Путин уволил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Как рассказали два анонимных собеседника издания, ряд представителей ФСБ, занимающих более агрессивную позицию, поддержали требования главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который настаивал на смене высшего военного руководства страны.

Еще пять источников Bloomberg добавляют, что сторонники так называемой ястребиной позиции хотят начать воевать в Украине более агрессивно. Они предлагают объявить военное положение в РФ и произвести полномасштабную мобилизацию.

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Однако, по данным издания, "нет никаких признаков", что Кремль собирается снять Шойгу и Герасимова с их постов. Политическое руководство же расправляется с теми, кто активно критикует Шойгу и Герасимова.

Медиа вспоминает о кейсах арестованного террориста Игоря Гиркина и генерала-полковника Сергея Суровикина. Первый сейчас находится за решеткой в обвинении в экстремизме, а второй был допрошен и исчез из публичного поля зрения.

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