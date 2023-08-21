Российская война вызвала в США бум для производителей оружия, - The Washington Post

Российско-украинская война повлекла за собой бум для американских оборонных компаний, которые наперегонки расширяют производство и заводские мощности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в публикации The Washington Post за воскресенье.

Из 44,5 млрд долларов, выделенных Штатами на производство вооружений для Украины и пополнение американских запасов, Пентагон на сегодняшний день освоил 18,2 млрд, или 40,8% от общей суммы, заключив соответствующие контракты.

Сообщается, что США инвестируют в расширение производства боеприпасов, беспилотников, зенитных ракет и других видов вооружений, сосредоточившись преимущественно на 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.

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С февраля 2022 года Пентагон заключил контракты на производство таких снарядов на сумму 2,26 млрд долларов, что позволило нарастить производство с 14 тыс. единиц в месяц по состоянию на февраль 2022 года до 20 тыс. в месяц сегодня. В скором времени производство должно достигнуть 28 тыс. в месяц, а к осени 2025 года планируется производить 1 млн. снарядов в год.

В то же время резкое увеличение производства снарядов подтолкнуло Соединенные Штаты в поиск новых поставщиков тротила. Польша была основным американским источником этого взрывчатого вещества, но Пентагон работает со своими союзниками и партнерами по увеличению поставок, в том числе из Японии.

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Война отрезала Соединенные Штаты от одного источника тротила на востоке Украины, где компания "Заря" в 2020 году заключила многолетнее соглашение по поставкам для американского подрядчика.

Сами США больше не производят тротил, перейдя на его заменитель под названием IMX – взрывчатку, обеспечивающую мощность с меньшим риском случайной детонации.

Этим летом ЕС взял на себя обязательство доставить 1 млн артиллерийских боеприпасов для Украины в течение следующих двенадцати месяцев.

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