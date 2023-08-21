В случае продолжения унижений украинцев во время въезда в Израиль Украина может приостановить визовый режим, - посол Корнийчук
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Посольства Украины в Израиле.
Посол Украины Евгений Корнийчук обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с призывом пересмотреть политику въезда для украинцев и вмешаться в этот вопрос. В противном случае, по его словам, украинское правительство рассмотрит приостановку безвиза с Израилем.
"Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы остановим действие наших двусторонних соглашений о безвизовом режиме, как предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант лежит на столе нашего правительства", - написал Корнийчук.
Посол также допустил возможность запрета на въезд израильтян в Умань, где каждый год хасиды-паломники празднуют иудейский Новый год (Рош га-Шана).
"Если Израиль хочет, чтобы его граждане могли приезжать в Украину как туристы, в том числе в Умань, я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен лично вмешаться в решение текущего положения дел", – резюмировал он.