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В случае продолжения унижений украинцев во время въезда в Израиль Украина может приостановить визовый режим, - посол Корнийчук

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В случае продолжения унижений украинцев во время въезда в Израиль Украина может приостановить визовый режим, - посол Корнийчук
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал правительство Израиля решить возникающие у украинских граждан проблемы во время въезда в страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Посольства Украины в Израиле.

Посол Украины Евгений Корнийчук обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с призывом пересмотреть политику въезда для украинцев и вмешаться в этот вопрос. В противном случае, по его словам, украинское правительство рассмотрит приостановку безвиза с Израилем.

"Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы остановим действие наших двусторонних соглашений о безвизовом режиме, как предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант лежит на столе нашего правительства", - написал Корнийчук.

Читайте: Россия может устроить в Умани провокацию против паломников-хасидов, - посол Украины в Израиле Корнийчук

Посол также допустил возможность запрета на въезд израильтян в Умань, где каждый год хасиды-паломники празднуют иудейский Новый год (Рош га-Шана).

"Если Израиль хочет, чтобы его граждане могли приезжать в Украину как туристы, в том числе в Умань, я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен лично вмешаться в решение текущего положения дел", – резюмировал он.

Также читайте: В Украине еще не заработала израильская система раннего оповещения, идет процедура адаптации, - посол Корнийчук

Топ комментарии

  • Alex Bylim acfe5d4d
    Не треба погрожувати, треба робити, і робити все зеркально
  • Андрюха71
    А чому підступно?
    Я вважаю завжди правильною політикою ", посиланнями" аху євших
  • Maksim Perepelitca
    Украина 365 | Новости | Война |

    👍Украина выдвинула Израилю жесткий ультиматум: "Киев не потерпит унижения!"
    Киев потребовал от Израиля прекратить высылку украинцев, которые приезжают в страну, иначе израильским паломникам не позволят приехать в Умань на еврейский Новый год.
    Кроме того, украинское правительство может отменить безвизовый режим с Израилем, что затруднит поездки между двумя странами.

    Лично от админа, украинского еврея
    Уже давно пора навести порядок.
    Израиль страна, которая кричит о демократии, отправляет оружие по всему свету, только кроме Украины и рассказывает сказки, о том как будто украинцы тупые и не смогут обращаться с оружием из Израиля, а в тоже время, открыли 70 тысяч компаний на ротсии и ведет бизнес as usual c путиным!
    После победы Украины, Израиль войдет в историю как помощник ротсии в убийстве украинцев и евреев украинцев.
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