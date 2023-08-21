Кроме самолетов, Украина нуждается в усилении ПВО, - Зеленский

Кроме самолетов Украина также нуждается в усилении противовоздушной обороны, особенно с приближением осенне-зимнего периода, чтобы защитить объекты энергетической инфраструктуры от ракетных атак России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что кроме самолетов наша страна также нуждается в усилении противовоздушной обороны, особенно с приближением осенне-зимнего периода, когда объекты энергетической инфраструктуры снова станут приоритетными целями для ракетных атак России.

"Мы как никто другой в мире понимаем, что такое зима без света. И потому есть комплекс задач, которые нам нужно решать", – сказал Зеленский.

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