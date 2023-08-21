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Кроме самолетов, Украина нуждается в усилении ПВО, - Зеленский

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Кроме самолетов, Украина нуждается в усилении ПВО, - Зеленский
Кроме самолетов Украина также нуждается в усилении противовоздушной обороны, особенно с приближением осенне-зимнего периода, чтобы защитить объекты энергетической инфраструктуры от ракетных атак России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что кроме самолетов наша страна также нуждается в усилении противовоздушной обороны, особенно с приближением осенне-зимнего периода, когда объекты энергетической инфраструктуры снова станут приоритетными целями для ракетных атак России.

"Мы как никто другой в мире понимаем, что такое зима без света. И потому есть комплекс задач, которые нам нужно решать", – сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Victor Litarchuk
    Крім літаків, Україна потребує достойного керівництва
  • сергей юрко
    Поки що Залужний з Міллі не домовився. Тому не балаболь, бо знову своїм бикуванням все знищиш, як було с Ф16, коли затримали поставку на кілька місяців
  • Саня Мантула 143b28a2
    Так йому це і потрібно, усе знищити.
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