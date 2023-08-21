Чехия готовит программу добровольного возвращения украинских беженцев

Чехия подготовит специальную программу добровольного возвращения беженцев в Украину, которая предусматривает, в частности, оказание помощи и возмещение части расходов в таких случаях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Radio Prague International.

Чешское правительство планирует определиться с видом поддержки, на которую будут выделены средства, а затем запустить проект. Это предполагает проект шестой поправки к закону, известный как lex Ukrajina, касающийся прав и обязанностей украинских беженцев в Чешской Республике. Поправка также должна продлить на один год предоставление временной защиты, а именно до конца марта 2025 года.

К концу прошшлой недели, по данным МВД Чехии, в стране находились 360,9 тыс. беженцев из Украины с визами временной защиты, большинство из них - женщины и дети. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) недавно призвало принимающие страны не принуждать беженцев к возвращению на Родину.

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"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом неудовлетворительна, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении", - заявили инициаторы поправки. В документах, сопровождающих аргументацию к законопроекту, они в то же время отмечают, что развитие событий еще не указывает на то, что война скоро закончится и беженцы смогут вернуться в Украину.

Согласно опросу "Голос украинцев", проведенному PAQ Research совместно с социологами Чешской академии наук, в июне вернуться домой хотела четверть беженцев. Год назад количество желающих возвратиться составило треть опрошенных респондентов. Половина участников опроса сообщила, что они однозначно планируют остаться заграницей.

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