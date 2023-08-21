Знаю о дискуссии в правительстве Германии, - Резников о предоставлении Украине ракет Taurus

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что он знает о дискуссии в правительстве Германии о передаче Taurus Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "24 Канал".

"Политическое решение парламента Германии дает больше оптимизма, но окончательное решение принимается правительством. Там такое решение еще не принято. Однако мне известно, что дискуссия среди членов правительства продолжается. Мы прилагаем определенные усилия политического и международного характера, чтобы помочь в этой дискуссии принять решение в пользу Украины", - объяснил Резников.

Он заявил, что не хотел бы комментировать, о чем между собой общаются его коллеги из Берлина и Вашингтона

"Когда была дискуссия о танках, то для принятия решения немецким правительством было важно, чтобы их танки не были первыми на поле боя в Украине против России. Поэтому мы в своих коммуникациях убедили партнеров из Великобритании, Франции и США о предоставлении нам Challenger, Abrams и легких французских танков АМХ-10, и это дало больше политической смелости немецким коллегам принять решение по Leopard", - напомнил Резников

По состоянию на сегодня, по словам министра, коалиция средств поражения с самолета на землю "длинной руки" уже создана.

"В ней уже есть французы и британцы. Поэтому при принятии решения немецким правительством они будут присоединяться к существующей коалиции, потому не будут первыми", - подчеркнул он.

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