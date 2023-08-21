Послевоенное восстановление Украины будет происходить вокруг Киева и 4 метрополисов, - демограф Либанова

Институт демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины разрабатывает программу послевоенного обновления человеческих ресурсов страны. Ее распределено по четырем украинским регионам и крупнейшим городам.

Как информирует Цензор.НЕТ, подробности доктора экономических наук, директор Института, академик Элла Либанова привела в интервью Еспресо.

"Когда мы говорим о восстановлении экономики Украины, мы должны говорить не о восстановлении вообще экономики Украины, а о восстановлении южных территорий, о восстановлении территорий, приближенных к границам с обоими агрессивными соседями, о восстановлении западных территорий, центральной Украины, метрополисов. Это пять абсолютно разных подходов, это нужно понимать.Сегодня Академия - и отделение экономики, и я лично, пытаемся это донести до власти. Потому что Украина - бедная страна, и она останется бедной и через 5, и через 10 лет. Реально нужно смотреть на вещи, на то, что разрушено. Я думаю, как бы мы ни пытались отстроить, мы останемся бедной страной. В бедной стране всегда население сплачивается вокруг столицы и метрополисов. У нас их 5, мы Львов также считаем метрополисом, хотя там и нет миллиона", – отметила ученая.

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Львов, по ее словам, пока так и не стал городом-миллионером, ведь "оттуда уехало больше, чем въехало".

На востоке Украины, добавила Либанова, Харьков и Донецк, после того как будет освобожден, и буду "вытягиваться" прилегающие к ним области.

"У меня большие сомнения относительно Сумской и Черниговской областей, северной части. Но Харьков вытянет всю область. В чем-то он потеряет, безусловно. Я считала бы нецелесообразным хранить там военно-промышленные предприятия. Но все остальное, как технический центр, технологический центр, - несомненно ", - сказала Элла Либанова.

Остается метрополисом и Одесса, убеждена академик Либанова, даже, несмотря на устроенную россиянами блокаду портов.

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"Одесса - это не только порты. Одесса концентрирует на себе весь юг. Вопрос в другом - насколько будет разрушен юг, как быстро мы сможем его отстроить. Поэтому я и говорю, что юг - отдельно, запад - отдельно", - обратила внимание ученая.

Что касается возможности переноса (релокации) значительных промышленных объектов в западную часть Украины, то соответствующие возможности там не безграничны.

"Запад - потому, что там есть экологическая емкость, которая, как говорят наши экологи, уже исчерпана. Есть определенные резервы на Львовщине и Франковщине. Экологические резервы имеются в виду. У остальных областей нет. Ни у Волыни, ни у Буковины, ни у Закарпатья - ничего, потому что есть экологическая емкость, это вода, свободные территории, которые не под болотами, не под лесами, не под горами. И поэтому все наши разговору, что мы релоцируем туда неизвестно что, мне кажутся весьма сомнительными", - подчеркнула академик Элла Либанова.

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