ВСУ сдерживают наступление врага на трех направлениях, за сутки произошло более 25 боевых столкновений, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах юго-западнее Искрисковщины и Журавки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Богданово Черниговской области; Толстодубово, Волфино, Покровка, Новоалександровка Сумской области и Варваровка, Бударки, Землянки и Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Тополя, Масютовка, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Шейковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселое, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Предтечино, Дилиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Александрополь, Парасковеевка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

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На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чаривного, Роботиного, Павловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Красная Криница, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Казацкое, Токаревка, Понятовка, Херсон, Велетенское, Кизомис Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.