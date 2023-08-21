Удары по российским тылам ухудшают моральный дух захватчиков и угрожают стабильности их обороны, - ISW
Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
"Российские фронтовые подразделения, особенно на юге Украины, часто сталкивались с проблемой снижения морального духа после украинских ударов по тыловым районам. Проблемы морального духа могут быстро усилиться и распространиться среди российских фронтовых подразделений, если одно подразделение под давлением распадется, что может посеять панику и значительно снизить боеспособность других российских сил", - сказано в отчете.
Прорванная линия обороны будет угрожать целостности единой системы и такой прорыв в российской линии фронта создаст уязвимость, которой могут воспользоваться украинские силы. Оккупантам также, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации вышедших из строя подразделений, что делает обязательным сохранение боевого духа в передовых подразделениях.
Аналитики добавляют, что российские "военкоры" раскритиковали Минобороны РФ за то, что то не предотвратило атаку беспилотника на авиабазу "Сольцы" в Новгородской области 19 августа и уменьшило серьезность повреждений базировавшихся там самолетов.
Несколько российских "военкоров" утверждали, что украинские силы использовали небольшой и относительно недорогой квадрокоптер для проведения атаки и критиковали Минобороны РФ за то, что не хранило самолеты в ангарах. Они отмечали, что даже элементарные защитные конструкции и сетки надежно защищают от квадрокоптеров", – говорится в отчете института.
В ISW считают, что повреждение или даже уничтожение двух самолетов Ту-22М3 само по себе не приведет к значительным последствиям с военной точки зрения, но реакция российских провоенных блоггеров на атаку демонстрирует, как такие удары по тылу способствуют более масштабным усилиям Украины по ухудшению боевого духа российских военных.