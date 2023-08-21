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Мы не планируем изменение режима в России, - Шольц

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Мы не планируем изменение режима в России, - Шольц
Российский диктатор Владимир Путин несет персональную ответственность за свою диктатуру.

Как пишет Deutsche Welle, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не планируем смену режима. Кто где сидит, мы не решаем", - сказал Шольц, но добавил, что именно этого и боится Путин.

Шольц заявил, что только сам Путин "несет ответственность за свою диктатуру". При этом он считает, что Путину необходимо смириться с тем, что рядом с Россией будет Европейский Союз.

Шольц также пообещал, что постарается не допустить прямого втягивания Германии в войну в Украине.

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  • Ульяна Санина
    Ну і йолопи, що не плануєте. Мабуть, дуже хочете воювати з ними ще раз і ще раз і ще потім онукам залишити, щоб не було занадто добре та мирно у Європі.
  • мврина
    Я дивлюся їм однієї північної Кореї мало. Як на мене демократія у світі дуже програє.
  • Макс Пейн 84b732a5
    І китай теж треба!
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