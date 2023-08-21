Мы не планируем изменение режима в России, - Шольц

Российский диктатор Владимир Путин несет персональную ответственность за свою диктатуру.

Как пишет Deutsche Welle, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не планируем смену режима. Кто где сидит, мы не решаем", - сказал Шольц, но добавил, что именно этого и боится Путин.

Шольц заявил, что только сам Путин "несет ответственность за свою диктатуру". При этом он считает, что Путину необходимо смириться с тем, что рядом с Россией будет Европейский Союз.

Шольц также пообещал, что постарается не допустить прямого втягивания Германии в войну в Украине.

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