Отсутствие Путина на саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ, – CNN

Российский диктатор Владимир Путин изолирован от мира, о чем свидетельствует его неявка на саммите БРИКС в Южной Африке. Таким образом, горизонты РФ продолжают сужаться.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, который состоится на этой неделе. Это красноречиво свидетельствует об изоляции России и сужении горизонтов российского лидера. Диктатор стремится улучшить отношения с Китаем и Ираном, а также Беларусью. Ранее Путин утверждал, что его присутствие в БРИКС "менее важно, чем присутствие в России".

"Раньше Путин был человеком, на который следует обратить внимание. Однако после его вторжения в Украину мир воспринимает его по-другому. Теперь российский лидер отсутствует на мировой политической арене", - пишет издание.

Читайте: Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в ЮАР