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Отсутствие Путина на саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ, – CNN

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Отсутствие Путина на саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ, – CNN
Российский диктатор Владимир Путин изолирован от мира, о чем свидетельствует его неявка на саммите БРИКС в Южной Африке. Таким образом, горизонты РФ продолжают сужаться.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, который состоится на этой неделе. Это красноречиво свидетельствует об изоляции России и сужении горизонтов российского лидера. Диктатор стремится улучшить отношения с Китаем и Ираном, а также Беларусью. Ранее Путин утверждал, что его присутствие в БРИКС "менее важно, чем присутствие в России".

"Раньше Путин был человеком, на который следует обратить внимание. Однако после его вторжения в Украину мир воспринимает его по-другому. Теперь российский лидер отсутствует на мировой политической арене", - пишет издание.

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Топ комментарии

  • U A 03b737e8
    він просто засцяв
  • Яр Холодний
    А які гарантії, що того "двійника" там не захоплять? І випливе конфуз - на зустріч глав держав приїхала "лялька на ниточках"! Це "плювок в лице" купі країн! А кацапи саме у цих країнах авторитет хочуть зберегти!
  • arye z.
    Після пригожинського бунту перше місце, куди поїхав "Путін", був Дагестан. Причому поводився він там абсолютно нетипово, був усередині натовпу народу, обіймався-цілувався, посміхався, роздавав автографи. Загалом, сам на себе не був схожим, і зовні і поведінкою.
    І, як це вже заведено у путіна, намалював кота. І підписався. Ось про цей підпис і йдеться. Те, що дагестанський "путін" найневдаліший із усіх "путіних", це зрозуміли вже всі. Але ПІДПИС!!! Взяли зразки справжніх путінських підписів і той підпис, що залишив його клон на своєму малюнку, і загальна думка така - типовий приклад того, коли намагаєшся скопіювати складний підпис, але виходять лише невдалі каракулі
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