Минобороны РФ заявило, что под Москвой снова сбили БПЛА

БПЛА самолетного типа был сбит в 6.50 над территорией Московской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается, что якобы украинский беспилотник был обнаружен над территорией Московской области. Он был подавлен силами ПВО.

"Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района, пострадавших нет", - добавили в ведомстве.

Село Покровское находится примерно в 40 км к западу от Москвы.

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Также по данным российских Telegram-каналов, в аэропорту Внуково снова "введены ограничения" и часть рейсов перенаправлена в другие аэропорты.

Позже росСМИ сообщили, что вылеты и прилеты, запланированные в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", также временно отложены.