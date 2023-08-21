Общие боевые потери РФ с начала войны - около 257 930 человек (+460 за сутки), 4358 танков, 5264 артсистемы, 8449 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 257 930 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 257 930 (+460) человек ликвидировано,

танков - 4358 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 8449 (+14) ед,

артиллерийских систем - 5264 (+19) ед,

РСЗО - 719 (+2) ед,

средства ПВО - 489 (+0) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4309 (+5),

крылатые ракеты - 1406 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7692 (+12) ед,

специальная техника - 794 (+4).

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