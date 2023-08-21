Новости • Война

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 257 930 человек (+460 за сутки), 4358 танков, 5264 артсистемы, 8449 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

9 63812
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 257 930 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 257 930 (+460) человек ликвидировано,

танков - 4358 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 8449 (+14) ед,

артиллерийских систем - 5264 (+19) ед,

РСЗО - 719 (+2) ед,

средства ПВО - 489 (+0) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4309 (+5),

крылатые ракеты - 1406 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7692 (+12) ед,

специальная техника - 794 (+4).

Читайте также: Россияне вели безуспешные наступательные действия в Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 257 930 человек (+460 за сутки), 4358 танков, 5264 артсистемы, 8449 бронированных машин 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3465 день москальсько-української війни.
    63!! одиниці техніки та 460! чумардосів. Броня, арта, логістика - все добре!
    Рахунок ППО спецтехніка мінімальний на користь ППО - 0:4
    На завтра заплановано ювілей по сукупній арті - 6000!!!, тримаємо кулаки.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 257 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хімки ...
  • частный сектор
  • Сергей Хитушко 950d6b48
    А чего Ту-шку не посчитали? Жирный трофей)))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости