Оккупанты за сутки выпустили почти 400 снарядов по территории Херсонщины, 2 человека погибли

За минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 47 снарядов.