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Оккупанты за сутки выпустили почти 400 снарядов по территории Херсонщины, 2 человека погибли

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Оккупанты за сутки выпустили почти 400 снарядов по территории Херсонщины, 2 человека погибли
За минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 47 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 - получили ранения.

По информации Херсонской ГВА, попадания зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Садовом, Солнечном и Приднепровском.

Ночью противник совершил артиллерийский обстрел с. Садовое.

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