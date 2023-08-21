Оккупанты за сутки выпустили почти 400 снарядов по территории Херсонщины, 2 человека погибли
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За минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 47 снарядов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне", - говорится в сообщении.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 - получили ранения.
По информации Херсонской ГВА, попадания зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Садовом, Солнечном и Приднепровском.
Ночью противник совершил артиллерийский обстрел с. Садовое.