Новости • Агрессия России против Украины

Первый российский военный корабль вошел в порт оккупированного Мариуполя, - Андрющенко

13 14019
Первый российский военный корабль вошел в порт оккупированного Мариуполя, - Андрющенко
20 августа в акваторию Мариупольского морского порта впервые с момента оккупации вошел и пришвартовался российский военный корабль.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что за час до швартовки корабля на территории порта совершили посадку четыре боевых вертолета разного класса и до вечера находились там.

"Системная или одноразовая швартовка - будем смотреть. Однако точно судно пришвартовано совсем в другом месте от анонсированного топ-мразотой", - отметил Андрющенко.

Читайте: Россияне роют окопы уже вплотную к Мариуполю, - Андрющенко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    "Нептуни" мудрий наріт зарив під асфальт, а "Гарпуни" є і я думаю вони знають що робити в таких випадках.
  • Павел Орехов c16ceb45
    Там уже должны их Гарпунами доставать на 150 км.
  • Leon e9048d82
    статистика та спостереження це звичайно добре, але де наші Нептуни, Гарпуни, надводні камікадзе та інше? - Маріуполь це ж поряд
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости