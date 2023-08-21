Первый российский военный корабль вошел в порт оккупированного Мариуполя, - Андрющенко
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20 августа в акваторию Мариупольского морского порта впервые с момента оккупации вошел и пришвартовался российский военный корабль.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Он добавил, что за час до швартовки корабля на территории порта совершили посадку четыре боевых вертолета разного класса и до вечера находились там.
"Системная или одноразовая швартовка - будем смотреть. Однако точно судно пришвартовано совсем в другом месте от анонсированного топ-мразотой", - отметил Андрющенко.