Минобороны РФ заявило о еще одном беспилотнике, сбитом под Москвой

Московскую область продолжают донимать беспилотники. По данным Минобороны РФ, утром 21 августа якобы силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Дежурные силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Истринским районом Московской области", – цитирует агентство сообщение Минобороны РФ.

Мэр Москвы Собянин убеждает, что в результате сбивания беспилотника пострадавших и разрушений нет.

Ранее отмечалось, что БПЛА самолетного типа был сбит в 6.50 над территорией Московской области.

По данным российских Telegram-каналов, в аэропорту Внуково снова "введены ограничения" и часть рейсов перенаправлена в другие аэропорты.

Позже росСМИ сообщили, что вылеты и прилеты, запланированные в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", также временно отложены.

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