Зеленский летит в Грецию на саммит с лидерами Западных Балкан, - СМИ

21 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит в Греции, где встретится с лидерами стран Западных Балкан и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

ПОб этом сообщает телеканал N1, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, украинский лидер будет среди гостей неформального ужина, приглашенных греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Также на нем ожидают лидеров стран Западных Балкан и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен.

Темами встречи будут европейская интеграция региона, энергетическая безопасность на Балканах и в Юго-Восточной Европе, а также санкции против России, которые не ввела Сербия, и диалог последней с Республикой Косово.

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