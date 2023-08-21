Последствия войны РФ против Украины выходят далеко за пределы Европы, - Байден

Президент США Джо Байден подчеркнул, что вторжение РФ в Украину - это не только европейская проблема.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Япония продемонстрировала сильное лидерство и в рамках "Большой семерки" и внесла значительный объем финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также нелетальной военной техники. И они присоединились ко многим другим странам в привлечении России к ответственности с помощью международных санкций", - подчеркнул американский лидер в своем выступлении после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

"Россия уже проиграла. Она не может достичь своей начальной цели, которую сформулировала. Это невозможно... Руководство Японии с первого дня имело решающее значение, давая понять, что последствия войны выходят далеко за пределы Европы", - добавил Байден.

Байден подчеркнул, что вторжение - это не "только европейская проблема; такого вторжения не было со времен Второй мировой войны.

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