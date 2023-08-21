Минобороны об обстановке на Лимано-Купянском направлении: Враг "зализывает раны" и подтягивает дополнительные силы. Вокруг Серебрянского лесничества очень ожесточенные бои

Оккупанты восстанавливают свои силы и перегруппируются на Лиманском и Купянском направлениях. Происходят очень ожесточенные бои вокруг Серебрянского лесничества на Лиманском направлении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она отметила, что на востоке основные направления наступления врага, поэтому там идут тяжелые бои.

Маляр сообщила, что на Купянском направлении сложная ситуация, враг, в том числе, обстреливает и Купянск. Бои продолжаются, украинские защитники мощно сопротивляются.

"В течение недели, если смотреть по цифрам, то на Лиманском и Купянском направлениях может показаться, что уменьшилось количество обстрелов и боев. Но на самом деле враг не оставляет своих планов двигаться там вперед. Сейчас просто происходит перегруппировка и он дополнительно подтягивает туда силы", - сказала она.

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Замминистра напомнила, что последние две недели россияне активизировались по этим направлениям, однако Вооруженные силы останавливали врага. По словам Маляр, сейчас противник просто "зализывает раны". Учитывая это, активность несколько спала, но это не означает, что оккупанты не продолжат активность. Поэтому наши защитники, безусловно, следят за Купянским и Лиманским направлением.

"Если говорить подробнее, то на Купянском направлении наши отразили атаки южнее Первомайского, Синковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. То есть все бои на прошлой неделе закончились поражением врага, он там не продвигается", - сказала она.

Что касается Лиманского направления, то там основные бои продолжаются вокруг Серебрянского лесничества. Россияне пытаются выбить украинских бойцов с позиции Кременной и Белогоровки, ранее занятых нашими войсками. Врагу это не удается, но бои там тоже очень жестокие.

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Вчера, 20 августа, Цензор.НЕТ неоднократно сообщал об обстрелах Купянска. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечал, что враг весь день наносит артиллерийские удары по Купянску Харьковской области.