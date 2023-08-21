Россия создает новое военное формирование на юге Украины, - британская разведка

На оккупированном юге Украины россияне создают еще одно новое формирование - 18-ю общевойсковую армию.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Формирование, вероятно, будет объединением и усилением других частей, действующих в настоящее время в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму", - говорится в строительстве.

По данным британской разведки, новая армия, вероятно, будет состоять преимущественно из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонных операциях на юге Украины.

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"Россия, вероятно, стремится освободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский сектор, где идут упорные бои", - отмечают в Минобороны Британии. .