Россия создает новое военное формирование на юге Украины, - британская разведка
Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
"Формирование, вероятно, будет объединением и усилением других частей, действующих в настоящее время в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму", - говорится в строительстве.
По данным британской разведки, новая армия, вероятно, будет состоять преимущественно из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонных операциях на юге Украины.
"Россия, вероятно, стремится освободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский сектор, где идут упорные бои", - отмечают в Минобороны Британии. .