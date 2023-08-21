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Россия создает новое военное формирование на юге Украины, - британская разведка

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Россия создает новое военное формирование на юге Украины, - британская разведка
На оккупированном юге Украины россияне создают еще одно новое формирование - 18-ю общевойсковую армию.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Формирование, вероятно, будет объединением и усилением других частей, действующих в настоящее время в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму", - говорится в строительстве.

По данным британской разведки, новая армия, вероятно, будет состоять преимущественно из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонных операциях на юге Украины.

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"Россия, вероятно, стремится освободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский сектор, где идут упорные бои", - отмечают в Минобороны Британии. .

Топ комментарии

  • Віталій Маркович e2064356
    віддав ЗЕЛЯ південь ворогу за пару днів- а от відвойовувати прийдеться дуже довго ціної життя наших героїв які проливають за помилки дурника рікі крові!
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Це були не "помилки дурника", а цілеспрямовані дії ворожої агентури.
    Помилки були на виборах 2019-го року і "дурників" тоді було дуже багато.
  • Ksenia VB
    Щоб ми там не пройшли. Заставлять кожний метр солдатиками. Окопаються.
    Цікаво що 17 лютого 2021 Зеля приїздив на Херсонщину, де був присутній на навчаннях нацгвардії, бійці тренувались розганяти натовп протестувальників, які вигукували " слава Україні".
    Питання, чи не було там кацапів уже.
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