Военнослужащие Вооруженных сил Ирландии будут проводить вооруженную подготовку украинских военных

Министерство обороны Ирландии подтвердило, что инструкторы страны будут проводить для украинских военных учения не только по разминированию и боевой медицине, но и по огневой подготовке.

Об этом пишет RTÉ, передает Цензор.НЕТ.

"Около 30 военнослужащих Вооруженных сил Ирландии будут проводить вооруженную подготовку украинских военных в составе большой европейской группы инструкторов в рамках миссии Совместной политики безопасности и обороны ЕС", - говорится в сообщении.

При этом в правительстве страны заявили, что Ирландия не снабжает ВСУ никаким вооружением.

"Политика военного нейтралитета Ирландии характеризуется нашим неучастием в военных союзах, соглашениях о совместной или взаимной обороне", – говорится в заявлении.

"Предоставление солдатам базовой военной подготовки, в том числе лидерства и строевой подготовки, не влияет на эту политику военного нейтралитета", - подчеркнуло правительство страны.

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